Il maltempo annulla la traversata Angera – Arona

Nel Basso Verbano la fine dell’estate continua ad essere segnata da piogge e intemperie. Tra gli eventi rinviati, il maltempo ha costretto ad annullare anche la ventisettesima edizione della traversata Angera – Arona, prevista per oggi, domenica 30 agosto.

La gara, che dunque non potrà svolgersi nello stretto di lago “sorvegliato” dalle due rocche, doveva essere una “doppia nuotata”, con una gara competitiva ad attendere circa trecento atleti in un percorso di 2400 mt (Arona/Angera/Arona) e la classica (ovvero la non competitiva) che prevedeva invece quasi ottocento partecipanti.