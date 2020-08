In sicurezza l’edificio pericolante, via Dandolo riaperta al traffico

E’ ripresa in questi giorni la circolazione normale in via Dandolo. Dopo mesi di disagi causati dalla presenza di un edificio pericolante nella via, che faceva parte del territorio del comune di Legnano, il traffico è stato ripristinato sull’intera via al confine tra Legnano e Castellanza. «La nostra amministrazione – spoega l’assessore alle Opere Pubbliche, Claudio Caldiroli – aveva sin dall’inizio seguito il caso, tenuto costantemente i contatti e sollecitato gli uffici comunali di Legnano per una pronta soluzione. Purtroppo sono occorsi mesi da parte del Comune di Legnano per rintracciare i proprietari dell’edificio pericolante, ai quali competeva l’esecuzione gli interventi di messa in sicurezza . In questi giorni un primo importante intervento di messa in sicurezza è stato effettuato e i cittadini residenti , dopo mesi di disagi, hanno finalmente ottenuto il ripristino del traffico sull’intera via Dandolo».