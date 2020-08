Incidente stradale a Lavena Ponte Tresa, interviene l’elisoccorso

È dovuto intervenire l’elisoccorso per trasportare un uomo di 52 anni che è rimasto ferito nell’incidente tra un’auto e una moto.

Lo scontro è avvenuto nella mattinata di domenica 23 agosto verso le ore 10.00 in via Colombo, la strada che collega il centro abitato di Lavena Ponte Tresa alla Statale che porta verso la Valganna.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco sono stati chiamati per mettere in sicurezza un palo della luce che è stato colpito e piegato.