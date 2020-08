Italia: tra i corsi online più richiesti Web Marketing e Seo

L’intero comparto economico sta vivendo una virata verso il web; già da anni, le contingenze degli ultimi mesi legate alla diffusione del virus hanno casomai dato un’ulteriore sterzata. Basti pensare a tutto quello che sta accadendo in ambito formazione, con la proliferazione delle piattaforme per seguire corsi.

Oggi è alla rete che si guarda per trovare percorsi formativi utili ad accedere al mercato del lavoro; il concetto può essere ulteriormente approfondito ed avvitato su se stesso generando una dinamica ben precisa: vista la diffusione del multimediale, tra le professione più ricercate ci sono quelle legate al mondo di internet.

Tra i corsi di formazione online ci sono proprio quelli legati al Web Marketing, disciplina ampia che comprende al suo interno tante materie che vanno dalla Seo (ottimizzazione per i motori di ricerca) al Social Media Marketing.

Come scegliere un corso di Web Marketing

In Italia in molti si sono lanciati sul business attratti dalle possibilità di guadagno; solo che non tutti sono egualmente affidabili visto che in alcuni casi si tratta di tanto fumo e poco arrosto. Attenzione quindi a chi propone ricette miracolose, acquisizione di nozioni in breve tempo, possibilità di diventare esperti in materia con solo poche lezioni.

Ogni materia deve essere approfondita e studiata a lungo, anche il web marketing; corsi estemporanei, a buon mercato, presentati come miracolosi spesso hanno poco o nulla da offrire. Il consiglio è di fidarsi sempre di chi ci mette la faccia. Sul web ci sono realtà italiane attive da tempo nella formazione Web Marketing e Seo che offrono percorsi approfonditi. Qualche esempio:

Academy Seo Zoom: l’accademia legata ad uno dei tool più in ascesa (Seo Zoom) della rete in Italia. Offre corsi online ed in aula; Studio Samo: altro punto di riferimento italiano in materia di digital marketing, propone percorsi formativi di persona o anche online completi, con tanti docenti specializzati in varie discipline; com: servizio di formazione professionale aziendale nelle materie Seo e Web Marketing con corsi online o direttamente in azienda; it: scuola di formazione professionale in materia di Web Marketing tra le più note della rete; WMR Academy, nei primi posti dei risultati per chi effettua la ricerca in materia: che parlando di Seo, è già di per sé una garanzia.

Percorsi universitari

Si parla qui di corsi di formazione professionale o aziendale in materia di Seo e Web Marketing, erogati quindi da realtà private; perché la disciplina è in grande ascesa ed oggi ci sono anche università che propongono percorsi di questo genere, laboratori e master per apprendere discipline tra le più ambite del momento.

A fronte di questo è bene ricordare che qualifiche vere e proprie non esistono: meglio scegliere un corso di formazione in ambito Seo e Web Marketing che sia in grado di passare conoscenze reali a chi lo frequenta piuttosto che non un percorso fine a se stesso che rilasci magari un attestato, con valore nullo.

Imparare queste discipline e metterle poi in pratica sul web: perché Web Marketing e Seo non rimangono materie teoriche, ma richiedono poi un percorso di pratica tra esperimenti, tentativi ed anche qualche fallimento, sempre preventivabile (e anche utile) quando si sta imparando una nuova professione.