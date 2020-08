La foto di gruppo infiamma la campagna elettorale

Il Gruppo di Cammino di Casorate Sempione si fa una foto (con sindaco) e scoppia la prima polemica aperta della campagna elettorale 2020.

«Questo è un ottimo esempio di come si dovrebbe mantenere il distanziamento sociale?

E le mascherine ? Dove sono? Grazie per l’ottimo esempio Dimitri Cassani» è il post che ha aperto le danze sul gruppo Casorate Aperta, gruppo di discussione animato dalla omonima lista che sfida l’amministrazione uscente. Analoga contestazione è venuta poi anche dal consigliere comunale uscente Marco Grasso.

Il punto è, appunto, la distanza tra i partecipanti al momento dello scatto, fatto all’imbrunire: un gruppo di una ventina di persone con al centro Dimitri Cassani (in maglietta gialla, nella foto), tutti senza mascherina, nel momento dello scatto che – a dire il vero – non deve aver richiesto molto, visto che è anche un po’ mosso.

La polemica non ha tardato ad infiammarsi. «In questi cinque anni sono stato attaccato in tutti i modi, offeso, vilipeso, calunniato, denunciato, indagato. Tutte le volte mi ha colto una grande amarezza ma l’acredine politica porta a questi eccessi, lo so ed ho imparato ad accettarlo. Oggi però sono stato attaccato usando, come pretesto, il Covid, accusato di essere un esempio negativo» esordisce il post di risposta di Cassani, che con un lungo testo ha ricordato l’impegno in questi mesi di emergenza Coronavirus.

Quanto al merito, Cassani fa notare due punti: innanzitutto in altro post pubblica l’ordinanza di Regione Lombardia che impone “l’obbligo di indossare la mascherina si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile mantenere continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro”. Il che fa così ragionare il sindaco: «Mantenere continuativamente la distanza di 1 metro e capisco che il tempo è un’unità di misura relativa, ma dieci secondi può essere ritenuto un tempo tale da essere considerato continuativo?».

Altro aspetto sottolineato è che diverse persone erano anche già conviventi in quanto coppie e che quindi anche le distanze ridotte sono relative (la profondità di campo nella foto è quasi inesistente, ma alcune persone in effetti potrebbero avere più di un metro tra loro).

In ogni caso: così si infiamma per la prima volta la campagna elettorale di Casorate Sempione. Che passa sempre più, più che da dichiarazioni ufficiali, anche dai gruppi facebook, dove il clima è ormai da anni surriscaldato da polemiche e scontri personali, anche al di fuori delle liste (la stessa lista di centrodestra Rinascita Civica, ad esempio, ha pubblicato un post che accusava di bugie un cittadino attivo sui social). E questo mese di campagna elettorale ha già le premesse per essere incandescente.