Legnano calcio, iniziata la preparazione per la nuova stagione

E’ finita la lunga pausa del calcio lilla. Oggi, lunedì 17 agosto, al campo di via Parma, la squadra così tanto rinnovata nei ruoli, ha iniziato la preparazione in vista della nuova stagione calcistica. Agli ordini del neo mister Lucio Brando, i lilla hanno svolto il primo allenamento. Al campo ammesso anche il pubblico con il rispetto del protocollo anticontagio.

Prima dell’inizio della sessione ha preso parola il vicepresidente Alberto Tomasich Che ha ribadito ai tanti neo arrivati quelli che saranno i valori imprescindibili per la squadra: rispetto per la maglia, per la società e per i tifosi e ricordato che l’obiettivo sarà quello di essere protagonisti del prossimo campionato.

Intercettato poco prima dell’inizio della seduta, il DS Vito Cera ha dichiarato come il mercato potrebbe non essere concluso Nonostante gli ultimi arrivi di Michele Barra dai berretti del Monza e di Francesco Luoni, che con il DS ha condiviso un’esperienza insieme al Fanfulla, si sta lavorando per poter dare a mister Brando un ulteriore innesto nel reparto offensivo e offrire una nuova risorsa per garantire alla squadrail campionato da protagonista che tutti si auspicano.

Dopo una prima parte di lavoro con palla in mano, stretching e allunghi, seguita dai primi rudimenti di costruzione di gioco veloce e lavoro nella gestione del possesso, il primo allenamento si è concluso con la più classica delle partitelle sotto gli occhi degli ultras, presenti a far sentire il loro supporto in vista della nuova stagione.

A fine giornata arrivano poi le parole di mister Lucio Brando, che ha rivelato chi sarà il leader della squadra nella nuova stagione: “L’allenamento di oggi si è basato sul far conoscere giocatori e staff. Sono molto soddisfatto di come è andata. La cosa importante in questo momento è cercare di ridurre il rischio di infortuni muscolari dopo lo stop di questi mesi. Sono convinto che nel giro di poche sedute torneremo ai giusti ritmi. I ragazzi hanno seguito bene le indicazioni sulla preparazione e non ci metteremo molto a rimetterci a posto. Capitano? Si, abbiamo già scelto, sarà Marco Gasparri”