L’Enac minaccia di sospendere i voli se Ryanair non rispetterà le norme sul distanziamento

“Ryanair sta violando le regole sanitarie anti-coronavirus a bordo degli aerei e l’Enac è pronta a sospendere i voli se le criticità non saranno risolte”. È una nota molto chiara, quella diramata dall’Ente nazionale per l’aviazione civile.

L’Enac è l’ente di vigilanza dell’aviazione civile, che fissa le norme italiane (in un quadro internazionale). L’Italia ha stabilito norme piuttosto restrittive, che le low cost hanno più volte contestato.

Secondo Enac ci sarebbero sistematiche violazioni a bordo degli aerei Ryanair in partenza e in arrivo negli aeroporti nazionali. “Non solo non viene osservato l’obbligo del distanziamento tra i passeggeri, ma anche le condizioni che consentono la deroga a tale distanziamento sono disattese”.

L’Enac ha informato la compagnia aerea “che, nell’interesse della salute pubblica, qualora dovessero perdurare da parte di Ryanair le violazioni delle norme e i comportamenti scorretti e irrispettosi delle misure sanitarie vigenti in Italia, l’Ente disporrà nei confronti della compagnia aerea un provvedimento di esclusione della possibilità di derogare all’obbligo del distanziamento, con la conseguenza che il riempimento dell’aereo sarebbe consentito solo fino al 50% della capacità”

“Ove inoltre venisse accertata l’ulteriore inosservanza degli obblighi previsti dalle norme nazionali, l’Enac sarà costretto ad applicare quanto previsto dal Codice della navigazione e a imporre la sospensione di ogni attività di trasporto aereo negli scali nazionali, chiedendo al vettore di provvedere contestualmente alla riprotezione di tutti i passeggeri già in possesso di titolo di viaggio”.

L’Enac inoltre si è attivata anche segnalando le violazioni all’omologo ente irlandese, che è competente perché Ryanair ha la sua base e sede legale in Irlanda.

Ryanair opera in Lombardia prevalentemente da Bergamo Orio al Serio, ma anche da Milano Malpensa.