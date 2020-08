Licenziamento: la rettifica dell’ospedale

A rettifica e smentita della notizia pubblicata in data 14 agosto 2020 recante il titolo “Licenziato il medico accusato di atteggiamenti omofobi“ si rende noto che il soggetto colpito dal licenziamento da parte della ASST Sette Laghi non è il medico gravato da provvedimento disciplinare per un caso avvenuto nel marzo scorso.