A Luino si ride con “Marchette scanzonate”

“Marchette scanzonate” è uno spettacolo di cabaret che mette in scena differenti generi di comicità: da Danilo Vizzini, vero mattatore della radio (Radio Montecarlo, Radio 105, Radio uno) e della tv (Zelig, Bravo Grazie, Domenica In) al monologhista e sopraffino improvvisatore Richy Bocor, vincitore del prestigioso Festival del cabaret di Torino, per anni interprete di importanti trasmissioni

comiche e artista dalla lunga carriera live); fino a Urbano Moffa, caratterista poliedrico e comico onnipresente in tutti i progetti di cabaret di maggior successo tra cui Zelig, Bravo Grazie, Buldozzer.

L’appuntamento è per giovedì 6 agosto al Parco a Lago, presentatore della serata Francesco Pellicini ed è parte della rassegna Festival della Comicità.