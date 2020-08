Lunedì al Fortino di Laveno Mombello per pulire la spiaggia

Appuntamento per lunedì 10 agosto per pulire la spiaggia del Fortino. L’invito arriva da un gruppo di giovani lavenesi, fondatori della pagina Instagram Lavencity, che si troverà alle 17 per raccogliere spazzatura da una delle spiagge di Laveno Mombello.

Gli organizzatori spiegano che guanti e sacchetti di plastica per la raccolta verranno forniti dall’amministrazione comunale. I giovani di Lavenocity hanno organizzato iniziative anche in passato e utilizzano la pagina social per raccontare il loro paese e quello che non va, anche in modo ironico.

Foto di repertorio