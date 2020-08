In moto alla scoperta di Brusiumpiano

Il Gruppo moto misto Legnano alla scoperta di nuovi Borghi nel Varesotto.

Questa volta una pattuglia di motociclisti legnanesi è andata alla scoperta del borgo di Brusimpiano con il fiume Trallo che lo attraversa. Borgo conosciuto anche per avere un importante allevamento di avanotti di pesce d’acqua dolce e perché si affaccia sulla sponda del Lago di Lugano tra i Comuni di Confine di Porto Ceresio e Ponte Tresa. Una sosta per visitare i romantici vicoli e lo storico porticciolo, dove attraccano i battelli provenienti dalla Svizzera diretti a Ponte Tresa passando per lo stretto Canale di Lavena. «Lasciamo Brusimpiano per salire verso Ardena a circa 500 mt. di altezza – racconta Sergio, uno dei quattro motociclisti- , dopo alcuni tornanti si incontra una trattoria che incuriosisce “Il Grottino” stile rifugio Alpino: sono le ore 12, decidiamo per la sosta, ci accoglie la signora Simona; scelta giusta, cucina casalinga con specialità della zona e un panorama con vista sulla valle del Ceresio da cartolina. Al termine riprendiamo la strada in salita arrivando al Santuario di Ardena divenuto famoso per alcuni strani fenomeni avvenuti negli anni 70 all’ interno dello stesso santuario. In zona la grotta in cui visse nel 1600 un famoso Eremita padre Francesco Coglio, vicino la stupenda cascata e i resti delle trincee fatte costruire durante la grande Guerra dal generale Cadorna per controllare i movimenti nel territorio Elvetico. Ripartiamo passando da Marzio, scendiamo verso la Valganna poi la salita del Brinzio quindi il rientro. 149 chilometri in tutto».

