Una passeggiata tra le aree del Masterplan di Malpensa

“L’ultima Brughiera?”. È il titolo un po’ inquieto e provocatorio scelto da Viva Via Gaggio e la Rete Comitati Malpensa per la camminata tra le aree del masterplan 2035, in programma domenica 30 agosto.

I partecipanti saranno accompagnati a vedere le zone di bosco e di brughiera «che saranno cancellate – scrivono i membri delle due associazioni – per fare posto a due nuovi piazzali per i cargo, tre moduli magazzini di prima linea e tre edifici di supporto alla logistica oltre allo spostamento del tracciato della strada provinciale 14».

«L’occasione – spiegano – sarà anche utile per presentare in anteprima l’habitat naturale della “ex Brughiera”, una novità assoluta, nel panorama scientifico botanico italiano ed europeo, tra gli habitat naturali che Sea si è inventato di sana pianta. Un habitat naturale – è il commento caustico – che viene inventato solo per dire che va cancellato per sempre e distrutto in maniera irreversibile». «Sarà anche l’occasione per sottoscrivere le osservazioni al masterplan che scadranno, salvo diverse indicazioni ministeriali, il prossimo 5 settembre».

Il programma

Il ritrovo è alle 14:45 al parcheggio adiacente il Centro Parco Ex Dogana Austroungarica di Lonate Pozzolo, a Tornavento. L’invito è di indossare pantaloni lunghi e scarpe comode. È obbligatorio indossare la mascherina e rispettare il distanziamento tra i partecipanti. I posti sono limitati; è necessario prenotarsi e indicare nome e cognome e numero dei partecipanti inviando una mail entro il 27 agosto a: vivaviagaggio@gmail.com.