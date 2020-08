Protezione civile ancora in allerta: rischio temporali forti

Dopo il pomeriggio di passione di venerdì con strade interrotte a causa delle vaste precipitazioni attese e puntualmente arrivate sul Varesotto, gli occhi rimangono puntati al cielo per capire cosa succederà nelle prossime ore.

Sul fronte degli interventi di soccorso dei vigili del fuoco, dal comando provinciale di Varese fanno sapere che le attività si sono protratte fino alla tarda serata di venerdì senza segnalare particolari criticità nella notte. Non si segnalano interruzioni di viabilità o particolari situazioni di pericolo.

Rimane valida l’allerta della protezione civile regionale che per l’intera area prealpina e pedemontana lombarda è di “attenzione“ con rischio di temporali forti, proprio come quelli che hanno colpito il nord del Varesotto – ma anche la sponda piemontese del Lago Maggiore provocando una frana a Oggebbio – che per oggi prevede tempo instabile con rovesci e temporali, anche di forte intensità, che a più riprese durante la giornata interesseranno Alpi e Prealpi mentre sulla pianura la probabilità, seppur presente, sarà inferiore.

Gli accumuli risulteranno disomogenei a causa del carattere prevalentemente convettivo delle precipitazioni e su tutti i settori interessati dai temporali potranno risultare fino a forti o molto forti (anche ben superiori a 100 mm), tuttavia le zone con probabilità maggiore di accumuli più diffusi ed abbondanti risultano essere quelle di nordovest e la fascia prealpina.

Si evidenzia, dato il tipo di flusso, la possibilità di rovesci o temporali rigeneranti e stazionari per diverse ore in particolar modo sui settori di nord ovest (Valchiavenna e zona al confine con il Ticino). Lo zero termico si attesta attorno a 3600/3800 metri.

Domenica 30/08 transito del fronte freddo della perturbazione sulla regione: ancora tempo instabile con precipitazioni diffuse su Alpi e Prealpi, sparse sulla Pianura. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni in serata. Calo termico in quota con zero termico attorno a 2800/3000 metri in serata.