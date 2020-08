Riprendono gli incontri culturali di Cuveglio

Dopo un periodo di forzata sospensione delle attività aggregative, riprendono ora, con rinnovato vigore, le iniziative sociali e culturali di Cuveglio.

E’ in questa cornice che si inseriscono tre incontri con tre scrittori nella cornice delal piazza del municipio del paese (in caso di maltempo nel centro polivalente): Marco Marcuzzi (genere narrativa e romanzi noir) il 21 agosto a seguire Gianluca Alzati (storico dei nativi americani ) e la terza, Loredana Vigani, pittrice e poetessa.

Il piacere di conoscere, comprendere e cogliere il moto dell’anima di chi in modo artistico guarda alla realtà che ci circonda, alla vita è sicuramente motivo di crescita e progresso per tutta la nostra comunità.

Breve biografia su gli autori:

Marco Marcuzzi nato a Treviso nel 2 agosto del 1962 si trasferisce in Valcuvia nel 1970 dall’età di 14 anni inizia a suonare e studiare pianoforte, suonerà con successo nei locali per pagarsi gli studi all’accademia delle belle arti di Brera, fra gli anni 80 e 90 viene invitato a partecipare a parecchie trasmissioni televisive. Compositore e interprete di famosi brani musicali lui scritti e interpretati è anche uno scrittore appassionato di racconti noir, (Squillo di morte a Maccagno, Inferno a sasso Galletto, Ghiaccio bollente a Ghirla) e per finire il libro che presenterà insieme all’amico Davide Boldrini “Il ritorno di Eva” (il prossimo 21 agosto).

Gianluca Alzati è nato a Milano nel 1970 a Milano, vive e lavora in Brianza come insegnante di lettere nella scuola secondaria di primo grado.

Si è laureato in lettere moderne con una tesi sugli indiani dìAmerica, ha lavorato come operatore con i ragazzi diversamente abili, amante e ricercatore di tutte quelle che sono le origini e tradizioni degli indiani, lo hanno portato a comporre musica e a scrivere questo magnifico libro su di loro “Wapiti .La foresta del Cervo rosso” (presentazione in programma venerdì 28 agosto).

Loredana Vigani nata a Cuvio, grande pittrice e insegnante d’arte, con una grande passione per la scrittura e le poesie, tra le quali “Distese di Luce“ scritta con il cuore e anima (presentazione venerdì 4 settembre).

Tutti gli incontri sono previsti per le 21 in piazza Marconi.