Riprendono le visite alla Grotta Remeron a Comerio

Riprendono dal 15 agosto le visite alla Grotta Remeron a Comerio.

Appuntamento il 15, 16 e 22 agosto per escursioni accompagnate da guide con partenza e arrivo dalla Colonia Rossi in via al Piano, 3 – 21020 Barasso .

Galleria fotografica Dentro la grotta Remeron 4 di 28

La visita guidata dura 3 ore; si tratta di una escursione su sentieri di montagna. Partendo dalla Colonia Rossi in circa 50 minuti di camminata si raggiunge la Grotta Remeron. La visita alla Remeron ha una durata di circa 60 minuti; altri 40 minuti saranno necessari per tornare alla Colonia. La prenotazione è obbligatoria. E’ necessario raggiungere la biglietteria con 15 minuti di anticipo rispetto all’orario prenotato. All’interno della Grotta la temperatura è di 8°C e l’umidità del 96%, si consiglia quindi di indossare abbigliamento adeguato (k-way, felpa o maglione) e delle calzature con suola in gomma. Non è possibile portare animali all’interno della Grotta e il percorso non è adatto a passeggini o carrozzine.



I PREZZI: