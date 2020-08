“Salumi golosi”, nuovo appuntamento con i corsi Tigros

Nuovo appuntamento con i corsi di cucina Tigros: “Il Fresco più Buono in Cucina”.

L’edizione 2020 vede diverse novità, la prima delle quali è che gli eventi sono disponibili a tutti grazie a una diretta sulla pagina facebook e sul canale Youtube di Tigros.

Il terzo appuntamento – in programma giovedì 27 agosto, dalle 17.00 – vedrà i consigli della influencer Gloria di Blasi ideatrice di “Vita su Marte” e dello Chef Davide Brovelli del ristorante Il sole di Ranco.

Protagonista della lezione, al ristorante Buongusto di Castellanza, l’ospite d’onore di ogni serata fra amici: il tagliere di salumi. Nella lezione scopriremo tutte le tecniche di preparazione e le sue curiosità

Si potrà seguire la diretta sulla pagina facebook e sul canale youtube di Tigros, dove è già possibile attivare il promemoria per la visione.

LA DIRETTA DI GIOVEDì 27 AGOSTO

In alternativa, per vedere il corso di domani, basta tenere con sé il link di questo articolo, e riaprirlo alle 17: qui sotto c’è già il video pronto per la gustosa visione.