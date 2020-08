Si chiude Cortisonici, vince il Vietnam

Si è conclusa l’edizione numero 17 di Cortisonici Film Festival, con un’inedita versione estiva: tutte e quattro le serate del festival sono andate sold out, dal focus sull’animazione dall’Estremo Oriente alle serate del concorso internazionale fino alla sezione Inferno, superando ogni aspettativa degli organizzatori.

Un pubblico di fedelissimi che ha assistito con il consueto entusiasmo alle proiezioni e che neanche la pioggia ha fermato, confermando il grande seguito a una manifestazione che è realmente un punto di riferimento a Varese.

PREMI:

Premio della giuria – composta dalla redazione de I 400 calci (magazine online sul cinema da combattimento) – va a:

Stay awake, be ready (Vietnam) regia di Pham Thie An.

Motivazione giuria: Uno spaccato di vita cruento, movimentato, in cui i personaggi brulicano come in un formicaio denso di azioni e parole. Ottima gestione dello spazio e della luce”.

Il Premio dell’organizzazione va infine a Fulmini e saette di Daniele Lince (Italia), corto breve e ironico tra i cui interpreti c’è Carolina Crescentini, nei panni della Donna Saetta. Motivazione: il film rispecchia lo spirito e l’anima del festival, giocando sui ruoli e generi in maniera non convenzionale e regalandoci con ironia un sorriso di consolazione. E noi che non siamo supereroi ce lo facciamo bastare.

Si aggiudica il Premio del pubblico Bolwanka, di Nikita Vladov (Russia). Sinossi: la fidanzata di Timofey è seduta su una mina antiuomo e l’unica persona che può aiutarla è la mamma di Timofey, sminatrice di professione.