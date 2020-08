Spaccata alla farmacia di Tornavento

Spaccata in piena notte alla farmacia di Tornavento in via Goldoni 29. Ignoti hanno sfondato la vetrina dell’esercizio commerciale nella frazione lonatese con un’auto, una fiat 500 secondo la ricostruzione dei Carabinieri intervenuti. Ingenti i danni alla struttura (recentemente rinnovata, nella foto dell’architetto Paolo Ricco che ha curato gli interni) mentre non è stato ancora quantificato il bottino. I militari lonatesi stanno indagando per risalire ai responsabili.