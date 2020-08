Un altro accampamento abusivo al porticciolo di Capolago

Un accampamento abusivo a Capolago, in prossimità del porticciolo.

La casetta che si trova a pochi metri dalla riva, una ex postazione paramilitare, è stata “arredata” da alcune persone, probabilmente stranieri. All’interno oltre al materasso, stufa e altri oggetti, rifiuti di vario genere, cocci di vetro e immondizia.

Galleria fotografica Capanno abusivo Capolago 4 di 4

Non è la prima volta che vengono segnalate postazione abusive in quella zona: i pescatori della zona hanno spesso denunciato la presenza di pescatori di frodo che sfruttano la sera e le prime luci dell’alba per prendere all’amo qualunque tipo di pesce, compresi i siluri. Si tratta per lo più di persone dell’Est Europa che pescano illegalmente non solo pesci poco pregiati, come ad esempio appunto gli enormi siluro o i carassi, ma anche tinche o luccioperca, le specie più “pregiate” che ancora si trovano nel Lago di Varese.

Il pesce viene venduto al mercato dell’Est ed è molto apprezzato: forse è per questo che, a distanza di anni, i pescatori abusivi continuano a frequentare le rive a Varese, ma anche in altri punti del lago.

La questione e le relative indagini sono, da sempre, affidate ai carabinieri forestali.