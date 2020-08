Un francobollo dedicato al Ponte di Genova nel giorno della sua inaugurazione. Viene emesso oggi, 3 agosto, dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico”, dedicato al nuovo ponte di Genova – “Genova San Giorgio”, viadotto sul torrente Polcevera, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10EUR. La tiratura è di quattrocentomila esemplari (foglio da ventotto esemplari).

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura dell’architetto Renzo Piano, che aveva dichiarato: “Il nuovo Ponte dovrà essere semplice e parsimonioso, ma non banale. Sembrerà una nave ormeggiata nella valle; un ponte in acciaio chiaro e luminoso. Di giorno rifletterà la luce del sole ed assorbirà energia solare e di notte la restituirà. Sarà un ponte sobrio, nel rispetto del carattere dei genovesi”.

La vignetta riproduce il rendering di un tratto del nuovo ponte di Genova su cui si staglia, a sinistra un particolare del progetto dell’architetto Renzo Piano; in alto a destra è presente il tricolore. ?Completano il francobollo la scritta “Il nuovo ponte di Genova” redatta a mano dall’architetto Renzo Piano, seguita dalla sua firma, la scritta “Italia” e l’indicazione della tariffa B.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al costo di 15EUR.