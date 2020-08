Un nuovo gestore per il bar dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso

Per tamponare la situazione era stato posizionato un furgoncino della Proloco davanti all’ingresso, almeno per distribuire bevande fresche ai turisti in visita all’Eremo di Santa Caterina del Sasso. Ora, la questione, è stata risolta.

Galleria fotografica Un eremo da urlo 4 di 18

La Provincia di Varese infatti, ha assegnato la gestione del bar dell’Eremo di Leggiuno, tramite un bando pubblicato sul suo sito il 15 luglio scorso.

A vincere l’appalto è stata la Società Ballerini Angelo & C. S.N.C. con sede a Laveno Mombello che per i prossimi sette mesi (rinnovabili) gestirà il bar, inserito nel più ampio contesto della struttura. La stagione turistica dunque non è del tutto persa e i turisti potranno trovare un punto ristoro funzionante durante la loro visita ad una delle mete più frequentate del Lago Maggiore.

Un’operazione che non è stato possibile fare prima per questioni tecniche. Nel mese di febbraio, la Provincia di Varese ha pubblicato un bando per la gestione dei servizi dell’Eremo che è andato deserto. All’apertura della stagione si è trovata quindi ad affrontare principalmente due problemi: la gestione della biglietteria, che è stata affidata alla società patrimoniale della Provincia, e la gestione del bar. In quest’ultimo caso chiede aiuto alla Proloco di Leggiuno che interviene con un furgoncino per la distribuzione di bevande. Due soluzioni temporanee, appunto.

Il bar infatti, verrà aperto nel giro di qualche giorno mentre per i servizi di biglietteria verrà pubblicato un altro bando per una “concessione ponte” di sette mesi (come per il bar). In autunno invece, la Provincia dovrebbe tornare a presentare quello per la gestione definitiva dell’Eremo.