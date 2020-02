Eremo di Santa Caterina, pubblicato il bando per la gestione

È stato pubblicato il bando per la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso. Il bando è disponibile sul sito della Provincia di Varese, proprietaria dell’Eremo, e prevede la gestione del bene per sette anni. La base di gara è di 4.550.000 mila euro e la gara d’appalto ha scadenza in data 31 marzo 2020, alle 13.00. L’apertura delle offerte si terrà il 1 aprile alle 9, nella sede della Provincia di Varese.

La pubblicazione del bando è stata annunciata all’inizio del mese di febbraio e prevede l’affidamento ad un ente esterno degli aspetti legati all’ambito turistico ed economico. L’aspetto religioso invece, continuerà ad essere di competenza della Comunità Francescana di Betania.