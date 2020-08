Visita di Emanuele Monti agli ospedali di Luino, Cittiglio e Angera

Tour degli ospedali del Verbano per il Presidente della Commissione sanità Emanuele Monti.

Domani, 7 agosto, inizierà la sua visita al Confalonieri di Luino e ascolterà le esigenze del territorio per costruire un progetto di complessiva valorizzazione della sanità dei presidi ospedalieri di lago: in particolare, per quanto riguarda la struttura sanitaria di Luino, è in programma un investimento strutturale con il rifacimento del tetto.



Alle ore 14.00, il tour del Presidente Monti toccherà l’Ospedale di Cittiglio, dove è invece prevista la realizzazione dell’impianto di climatizzazione a copertura di tutta la struttura. Alle ore 16.00 quindi sarà la volta della visita all’Ospedale di Angera, dove si affronterà il tema legato al servizio di ostetrica a domicilio.