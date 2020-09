Antonelli: “Grazie a Procura e Finanza per l’indagine sugli appalti nelle scuole”

«Siamo tutti innocenti fino a prova contraria, ma diciamo che nell’indagine sugli appalti degli impianti termici della Provincia, il sapere che è stato disposto un sequestro conservativo di oltre 800 mila euro a garanzia dell’Ente, mi mette più tranquillo».

È il commento di Emanuele Antonelli, presidente della Provincia di Varese istituzione parte lesa di quel giro di truffe e falsi ideologici che secondo l’accusa riguarda due professionisti che avrebbero dovuto certificare l’andamento degli appalti eseguiti da cinque aziende, (i cui vertici risultano parimenti indagati ma solo per truffa aggravata in danno dello stato e frode in pubbliche forniture), e che invece non avrebbero fatto fino in fondo il loro lavoro.

Anzi, vista la loro posizione avrebbero favorito soggetti compiacenti fornitori dei servizi rilasciando certificati di regolarità esecutiva nonostante i lavori non fossero stati completamente eseguiti, o emettendo relazioni finali di certificato di collaudo con importo dei lavori non eseguiti ridimensionati.

Risultato: ragazzi delle superiori in aula con 13 gradi a gennaio, proteste e disagi che sarebbero diventati macigni quest’anno dove tutti devono fare sacrifici per via del Covid.

Un’indagine che non ha risparmiato alcuno strumento che il codice penale mette a disposizione degli investigatori, dalle semplici acquisizioni di documenti all’uso delle intercettazioni.

«Sapevo dell’indagine e abbiamo in ogni modo agevolato gli investigatori. Sapevo che il mega appalto degli anni precedenti era sotto la lente. Per questo voglio ringraziare la Procura della Repubblica e la Guardia di Finanza per il lavoro svolto», ha concluso Antonelli.