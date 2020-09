Aumentano i costi dei servizi scolastici di Travedona Monate

Trasporto scolastico, mensa e tutte le attività di pre- e doposcuola: si tratta di servizi utili per molti genitori, e addirittura fondamentali per coloro che per non possono contare sull’aiuto di nonni o altri parenti per accudire i loro figli. Non c’è da stupirsi quindi che le famiglie hanno accolto con una certa irritazione l’aumento dei costi per l’accesso ai servizi extrascolastici delle primarie e secondarie di primo grado di Travedona Monate.

L’aumento dei costi riguarderà solamente il periodo del 2021, mentre le spese di iscrizione ai servizi extrascolastici per tutto il 2020 saranno le stesse del periodo precedente. «Le nuove misure di contrasto al Covid – commenta l’amministrazione comunale di Travedona Monate – e le enormi difficoltà organizzative hanno segnato un aumento dei costi per il Comune. Le realtà con cui abbiamo accordi per la fornitura di questi servizi hanno dovuto alzare i prezzi, a volte anche a fronte di un aumento del personale reso necessario dalle nuove normative sanitarie e di distanziamento».

«Siamo riusciti – ha poi aggiunto l’amministrazione – a mantenere le stesse tariffe fino alle fine del 2020 anche grazie all’utilizzo del Fondo per le funzioni fondamentali stanziato dallo Stato. Per il 2021, in assenza di notizie certe su ulteriori fondi pubblici, è stato necessario aumentare le tariffe. Una decisione necessaria per garantire lo svolgimento di tutti i servizi nel rispetto dei protocolli anti-Covid senza gravare ulteriormente sul bilancio comunale, dal momento che non è possibile recuperare ulteriori risorse a copertura dei costi».

Martedì 8 settembre l’amministrazione di Travedona ha tenuto una riunione con alcuni genitori per illustrare i dettagli della situazione e instaurare un dialogo. «Attraverso alcuni interventi sul bilancio siamo riusciti ad applicare delle riduzioni ai costi dei servizi per il 2021. Qualora però dovessero arrivare nuovi fondi straordinari provvederemo a una nuova revisione delle tariffe».

Il Comune è però intervenuto anche su altri aspetti riguardanti la scuola. L’amministrazione ha realizzato alcune opere di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche a seguito dell’emergenza sanitaria, tramite stanziamenti per l’edilizia cosiddetta “leggera” rientranti nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. L’amministrazione comunale ha deciso inoltre di utilizzare un fondo di 200.000 euro per un intervento sulla rete di distribuzione dell’impianto di riscaldamento della scuola secondaria, e per l’adeguamento di alcune strutture portanti dello stabile. Sempre per la scuola secondaria di primo grado, vi è in previsione l’impegno per il prossimo anno di accendere un mutuo di 900.000 euro con l’intento di intervenire per la riqualificazione energetica dello stabile.