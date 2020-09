Auto contro un pullman: incidente al ponte tra Bisuschio e Besano

(Immagine di repertorio) – Un incidente stradale avvenuto poco prima delle 14 lungo la statale 344 tra Bisuschio e Besano, ha creato notevoli disagi al traffico nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 28 settembre.

Per motivi ancora in corso di accertamento un’auto si è scontrata con un autobus all’altezza del ponticello del Brio, al confine tra i due paesi. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e un’ambulanza di Sos Besano che sta prestando soccorso ad una ragazza di 25 anni, rimasta ferita in modo non grave.

Allertati anche i Carabinieri.

Il traffico sulla statale che attraversa la Valceresio è rimasto bloccato per consentire i soccorsi e il recupero dei mezzi, poi la circolazione è ripresa pur con rallentamenti e code.