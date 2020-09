A BA Cultura per l’estate arriva Francesco Pellicini

BA Cultura per l’estate…Oltre, prosegue mercoledì 23 settembre alle ore 21.00 nel giardino della sala Monaco della Biblioteca Comunale di Busto Arsizio “G. B. Roggia” con la presentazione del nuovo libro di Francesco Pellicini: Faccia da libro, una raccolta irriverente di 94 scritti composti dall’eclettico artista luinese in un periodo di circa 8 anni.

L’autore dialogherà con la giornalista Sara Magnoli.

«Facebook per me è un “porto di mare” – commenta l’autore – un mondo folle e pericolante nel quale trovare foto di cibo a qualsiasi ora del giorno e della notte, gattini in mutande, sterili polemiche politiche strumentalizzate, frasi fatte, cattiverie gratuite, crudeli sfottò calcistici (a cui io stesso in realtà non si sottraggo mai!) e molte altre bizzarre sfumature di una percepibile follia

umana. Così – conclude l’attore – ho pensato bene fosse un gesto follemente ardito, originale e certamente fuori dagli schemi, raccogliere ben otto anni di scritti, poesie, testi selezionati, canzoni, massime comiche e ironiche composte la notte sul mio diario al fine di dimostrare, anzitutto a me stesso, che si possono usare i social anche e semplicemente per fare poesia restando fedeli alla propria indole e personalità».

Per partecipare (i posti disponibili sono 40) è necessario prenotare sulla piattaforma

Eventbrite all'indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ba-cultura-estate-oltre-francesco-pellicini-presenta-faccia-da-libro-121527047671?aff=ebdssbeac