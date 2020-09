Bambini alla scoperta di Milano e del suo dialetto, con La Pimpa

Si chiama “Città in gioco” la nuova collana di speciali guide turistiche a misura di bambino promosse dall’editore Franco Cosimo Panini con due caratteristiche speciali: sono scritte in dialetto lombardo e accompagnate da un cagnolino a pallini rossi amatissimo da diverse generazioni di bambini.

Il primo volume “La Pimpa la va a Milan: a la descoverta de Milan cont la Pimpa!” (tra poco in librerie e cartolerie e già disponibile sul sito dell’editore), accompagna i piccoli lettori per le vie del capoluogo lombardo per svelarne le meraviglie: la Basilica di Sant’Ambrogio, il quartiere dei Navigli, i segreti del Duomo. E lo fa in milanese, una delle varietà della lingua lombarda, per valorizzare l’importanza del dialetto e il legame con radici e tradizioni.

Pimpa ama viaggiare, conoscere il mondo e incontrare nuovi amici.

Con le guide Città in gioco la cagnolina a pois rossi accompagna i bambini alla scoperta delle città italiane, dai luoghi più caratteristici ai più insoliti. Con lo sguardo stupito e la curiosità che la contraddistingue, Pimpa attraversa la città e offre ai lettori un’esperienza unica: tra le pagine infatti si trovano non solo informazioni, ma anche attività e giochi da fare dentro e fuori dal libro per vivere attraverso nuove prospettive il luogo che si sta visitando.

Ogni viaggio è unico e diverso per ognuno: grazie all’approccio interattivo della guida, i bambini (ma anche gli adulti che li accompagnano) sono stimolati a osservare ciò che gli sta intorno e a mettersi alla prova con occhi e colori.

“L’unicità delle guide è nell’unione del piano narrativo fantastico del mondo di Pimpa e di quello reale, reso anche grazie all’elemento fotografico – si legge nella presentazione dell’iniziativa editoriale – La ricchezza delle guide è infine nei materiali presenti al suo interno, come adesivi, figure da staccare e costruire e cartoline.”

La Pimpa la va a Milan” è di Francesco Tullio-Altan, con testi di Alberto Galotta, e disegni di Agnese Baruzzi.

Traduzione in lombardo è di Lissander Brasca (Bangor University, Wales, UK). Hanno collaborato all’edizione della guida in lingua lombarda Simona Scuri e Luca Zaninell di “Far Lombard Associazion” per la Lengua Lombarda.