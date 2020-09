A Besozzo torna il festival “Storie in tasca”

Il Festival Internazionale di Narrazione “Storie in Tasca” torna a Besozzo, nonostante tutto. La grave emergenza sanitaria infatti, ha messo in crisi anche il settore del teatro ma gli organizzatori dell’iniziativa, insieme al Comune, hanno deciso di esserci e di presentare al pubblico una tre giorni di appuntamenti riconfermando la missione del teatro: avvicinare le persone e farle incontrare.

Questo non significa che gli incontri si terranno senza rispettare le normative di sicurezza, ma saranno comunque dei momenti per vivere insieme emozioni ed ascoltare storie. “Amore, tormento, paura, rassegnazione e speranza in un vortice di storie di diverso genere e tempo, tutte raccontate da Valentina Maselli, Massimo Salvianti e Elisa Denti in un flusso di emozioni, colori, musica e ritmi”, scrivono gli organizzatori, ricordando l’appuntamento per il 9, 10 e 11 ottobre al Teatro Duse.

Il festival è giunto alla sua nona edizione e vede protagonisti narratori professionisti italiani e un gruppo amatoriale di Storytellers. Si potrà quindi assistere a spettacoli dove l’attore, spesso solo, racconta storie con l’uso della voce e della immaginazione. La direttrice artistica Silvia Frasson (nelle precedenti splendide edizioni era Alice Salvoldi) dichiara: «Vorrei in questi giorni di Festival dare una visione diversificata di tutte le possibilità di narrazione. Credo nella diversità e mi sembra una preziosa ricchezza poterci occupare tutti della stessa arte ma farlo ognuno a suo modo».

Per informazioni e iscrizioni consultare il sito www.eurartccr.com o la pagina Facebook del festival. Il festival è organizzato dall’associazione Club teatro del CCR di Ispra col patrocinio del Comune di Besozzo, e il supporto di sponsor quali l’Hotel Europa di Ispra.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero, ma i posti limitati. La prenotazione è richiesta contattando: email: info@eurartccr.com – tel: +39 347 2582125.

Sopra una immagine delle precedenti edizioni

Il dettaglio del programma di STORIE IN TASCA 2020:

Teatro Duse, Besozzo

Venerdì, 9 ottobre

ore 20:45: Apertura Festival

ore 21: Dieci Minuti di Valentina Maselli

Sabato, 10 ottobre

ore 21: La Paura di Massimo Salvianti

Domenica, 11 ottobre

ore 18:00: I Sentieri del Mare di RACCONTOEBASTA

Storie raccontate dagli allievi del laboratorio di narrazione di Alice Salvoldi

ore 19:00: The Show di Elisa Denti

Per maggiori informazioni su spettacoli e artisti visitate il sito www.storieintasca.it o la

pagina Facebook omonima.