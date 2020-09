Boom dei rulli bici tra gli appassionati di ciclismo

Negli ultimi anni, i rulli bici sono diventati una vera e propria esigenza per gli appassionati di ciclismo. Fin quando non esistevano, l’unico modo per praticare questo sport era mettersi in sella alla propria bici e andare alla ricerca di ampi spazi dove potersi allenare. Già solo questo, per chi vive in città, è un limite non indifferente.

A meno che vi siano delle ciclabili, è piuttosto complesso riuscire a dare il massimo durante un allenamento: per strada è pericoloso e nei parchi c’è troppa gente. Inoltre, non si può di certo ignorare il limite a cui si va incontro durante i mesi invernali, che rendono impraticabile uno sport come il ciclismo.

Queste problematiche spiegano il motivo per cui i rulli da bici si stanno dimostrando la soluzione più pratica, efficace ed efficiente degli ultimi anni. La loro presenza all’interno di un appartamento consente di effettuare sessioni d’allenamento serie, prolungate e quanto più verosimili alla pedalata all’aperto.

I rulli a trasmissione diretta: I più apprezzati dai ciclisti

Al giorno d’oggi è possibile scegliere tra una quantità infinita di rulli per bici. Esistono davvero tanti modelli, che si caratterizzano in base al brand che li realizza, alla tipologia di resistenza, alla trasmissione, al prezzo e molto altro ancora. Tuttavia, i veri appassionati puntano quasi sempre sui rulli diretti, noti anche come rulli direct drive. In effetti, i rulli a trasmissione diretta offrono una serie di vantaggi in grado di renderli unici nel loro genere.

Ad oggi infatti, nessun altro modello è così efficiente e performante. In sostanza, i rulli diretti prendono il posto della ruota posteriore della bicicletta, di modo che la catena possa lavorare sulla cassetta pignoni presente sul rullo stesso. Questa modalità di utilizzo li rende estremamente sicuri, performanti e stabili. Difatti, con un rullo a trasmissione diretta è possibile simulare i wattaggi e le pendenze, per un’esperienza realistica e coinvolgente. Sono inoltre più silenziosi e non richiedono di sostituire il copertoncino della ruota posteriore.

Per capire meglio quello di cui stiamo parlando potresti dare uno sguardo a questi rulli con cassa pignoni e supporto ruota, che ben rappresentano tutte le caratteristiche di cui stiamo parlando. Questi attrezzi, sono consigliati soprattutto a chi desidera provare le stesse sensazioni che si provano sulla strada e poter sfruttare i dati forniti dal rullo per allenarsi nel modo migliore.

Interattività e realismo

La maggior parte dei rulli direct drive offrono anche un livello di interattività semplicemente imbattibile. I modelli più recenti dispongono della connessione wifi o Bluetooth, permettendo l’interazione con lo smartphone, la smart TV o il tablet. Per poter godere di questa comodità è sufficiente scaricare delle app specifiche sui propri device, di modo da avere tutto sotto controllo.

Sullo schermo del dispositivo quindi, appariranno i wattaggi, la pendenza, i battiti cardiaci e la frequenza di pedalata. Inoltre, il rullo diretto è in grado di simulare il proprio tratto di strada preferito, così come i percorsi delle principali gari professionistiche inclusi gli arrivi leggendari dei grandi giri. Ti piacerebbe provare stando comodamente in casa a scalare il Mortirolo?le tappe nazionali ed internazionali. Ecco perché, per correttezza, il rullo diretto dovrebbe essere chiamato più semplicemente ciclosimulatore.