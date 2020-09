Il boom dei viaggi in camper nel 2020

Complici le esigenze di distanziamento sociale che hanno contraddistinto gli ultimi mesi, la stagione estiva del 2020 è stata contrassegnata da un boom delle vacanze in camper. Il desiderio un po’ forzato di optare per il turismo di prossimità, frutto delle conseguenze della pandemia, ha indotto numerosi italiani a preferire la notevole indipendenza di spostamento che viene garantita dal camper e a rinunciare agli aerei, ai treni e agli hotel. Viaggiare in camper vuol dire, nell’epoca della diffusione del coronavirus, stare al sicuro in compagnia dei propri cari e avere l’opportunità di puntare su mete poco affollate.

Dove andare in viaggio in camper

Un viaggio in sardegna in camper ha rappresentato la soluzione di viaggio scelta da molti italiani nei mesi appena trascorsi. Ma quali sono gli itinerari più belli che meritano di essere scoperti ed esplorati sull’isola? Per verificarlo è sufficiente navigare sul sito di Yep Campers, dove viene proposta una raccolta dei suggerimenti più utili per ottimizzare le proprie vacanze in Sardegna. Con l’aiuto di veri esperti delle più belle location turistiche del luogo, si può scoprire dove andare sia nella parte settentrionale dell’isola che lungo la costa meridionale, con proposte di itinerari per 5 o 10 giorni, ma anche per periodi più lunghi.

Vacanze in camper 2020: come è andata

Tra il mese di giugno e il mese di agosto del 2020 si è assistito a un incremento del 150% delle richieste di prenotazione per il noleggio di camper. Questa tendenza ha trovato conferma anche dal punto di vista delle iscrizioni di mezzi sulle piattaforme nate per la condivisione di camper tra i privati. Questo vuol dire che nelle ultime settimane sono aumentati i camper che potevano essere prenotati per un noleggio. Inoltre, è molto probabile che nel 2020 tante persone abbiano preso in considerazione per la prima volta nella propria vita l’idea di una vacanza in camper.

Dove si viaggia in camper

Per quel che riguarda il nostro Paese, le mete predilette per un viaggio in camper sono la Lombardia, la Sardegna e le Dolomiti. 9 italiani su 10 hanno preferito non superare i confini nazionali, rimanendo in Italia. In molti casi, il servizio di sharing viene individuato come passo iniziale per approcciarsi in modo progressivo all’eventualità di comprare un veicolo proprio. Il 10% dei nostri connazionali ha deciso di sfidare la sorte, con le conseguenze facili da prevedere dal punto di vista della pandemia, andando all’estero: il Portogallo e la Spagna sono stati i Paesi preferiti. Dal canto opposto, tra gli stranieri che hanno scelto di venire in camper in Italia i più numerosi sono stati i tedeschi, i francesi e gli austriaci.

Perché scegliere una vacanza in camper

Le famiglie sono quelle che privilegiano la modalità di condivisione di camper tra i privati: ritengono che tale opzione per le vacanze sia la più comoda e la più efficace perché non solo permette di risparmiare, ma garantisce anche la possibilità di usufruire di tutti i comfort tipici di un appartamento. In ogni caso, si sono rivelati in crescita sia i viaggi in compagnia di amici che quelli in coppia. A privilegiare un’esperienza di questo tipo sono in particolare le donne e gli uomini di età compresa tra i 36 e i 54 anni, che rappresentano più della metà della quota complessiva; seguono le persone tra i 26 e i 35 anni, pari al 35% del totale, mentre gli under 26 sono meno di 1 ogni 10.

Quali sono i mezzi prediletti

Per quanto concerne i modelli più apprezzati degli altri per una vacanza in camper, il tradizionale mansardato nel 2020 è stato scelto nel 28% dei casi, ma hanno fatto segnare numeri in crescita sia il classico van che il camper furgonato: in tutti e due i casi si tratta di soluzioni che fanno dell’agilità il proprio punto di forza e che soprattutto hanno il pregio di poter essere personalizzate.