Cancelli chiusi al Borgo di Mustonate: “Ci ha fermato un esposto”

Cancelli chiusi all’area ippica del Borgo di Mustonate in attesa dei controlli disposti dopo la presentazione di un esposto per la “verifica dei livelli d’inquinamento” a causa di odori. Ad annunciarlo è Francesco Aletti Montano dopo che la pagina Facebook del Borgo di Mustonate ha pubblicato la foto dei cancelli della struttura chiusi.

«Si tratta di verifiche disposte dal Comune dopo l’arrivo di un esposto anonimo – spiega Aletti Montano -. Devono verificare se esiste inquinamento, visto che qualcuno ha sentito delle puzze. Ma è puro letame, e il letame non è inquinante! Noi attendiamo, ma è uno stop che non ci meritiamo. Siamo un luogo agricolo, siamo all’avanguardia per sostenibilità, abbiamo pannelli solari, solo illuminazione led, attenzione all’ambiente…. poiché la nostra è una via privata aperta al pubblico, raccogliamo noi i rifiuti che i gitanti lasciano, e sono tanti… fino ad ora non ci siamo lamentati di nulla, ma dopo questo stop e questo esposto, a quanto pare anonimo, abbiamo intenzione di reagire, anche per vie legali se è il caso».