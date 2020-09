“Canestri di storia” sulla pagina Instagram di VareseNews

Domenica 27 settembre prende il via il campionato italiano di basket che vedrà al via – come sempre – la Pallacanestro Varese, una delle società che vanta la più lunga militanza nella Serie A dei canestri. Nei suoi 75 anni di storia, il club biancorosso ha affrontato decine e decine di avversarie, un percorso lungo, spesso vincente, sicuramente affascinante.

VareseNews ha quindi deciso di regalare ai propri lettori una piccola parte di questo cammino tra i canestri d’Italia: prima di ogni turno di campionato, sul nostro profilo Instagram ufficiale (lo trovate CLICCANDO QUI) pubblicheremo tre fotografie che anticipano la sfida in programma nel weekend successivo. Il titolo della rubrica sarà “Canestri di storia” e l’hashtag dedicato è il corrispondente (#canestridistoria)

Cominciamo quindi con Varese-Brescia: due delle foto scelte ci riportano alla mitica DiVarese degli anni Ottanta e vedono impegnati due grandi protagonisti di allora, l’ala-pivot americana Corny Thompson e il playmaker Massimo Ferraiuolo, oggi team manager biancorosso. In quella partita, stagione 86-87, Corny e Max affrontano l’allora Ocean Brescia, una delle prime stagioni di una squadra della Leonessa in Serie A. Il match disputato al “Lino Oldrini” venne vinto 101-84 dai padroni di casa di coach Joe Isaac.

Il terzo scatto è più recente e – a differenza dei primi due – non arriva dall’archivio della Pallacanestro Varese, con cui collaboriamo per questa iniziativa. La foto è di VareseNews e ritrae la guardia americana Dominique Johnson al termine della partita disputata a Montichiari nel marzo 2017: abbiamo scelto questa immagine perché Johnson quella sera fu letteralmente spiritato e realizzò 30 punti guidando i compagni al successo per 78-87. E lo scatto finì sullo sfondo del suo cellulare.

DIRETTAVN

La partita di domenica 27 tra Openjobmetis e Germani sarà raccontata in diretta da VareseNews attraverso il consueto liveblog, disponibile fin dal venerdì. All’interno notizie, curiosità, articoli, statistiche e il sondaggio-pronostico della vigilia. Per interagire potete scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per accedere direttamente al live, CLICCATE QUI.