Cantù, sequestrato l’appartamento di un sorvegliato speciale

Sequestrato un appartamento del valore di 115 mila euro a carico di un sorvegliato speciale.

Accade a Cantù, dove i finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco hanno approfondito la posizione economica e patrimoniale di un uomo del posto, pregiudicato per numerosi delitti commessi.

L’attività rientra nel quadro della sistematica aggressione degli interessi patrimoniali dei sodalizi criminali condotta dalla Guardia di Finanza attraverso strumenti di indagine

finalizzati al sequestro ed alla confisca dei beni provenienti da attività delittuose.

Trattandosi di soggetto sottoposto in via definitiva alla misura di prevenzione della

sorveglianza speciale, lo stesso era obbligato, in base al Codice delle leggi antimafia, a comunicare, al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Como, tutte le variazioni patrimoniali con valore superiore ad € 10.329,14.

Le indagini dei finanzieri hanno, invece, acclarato come il sorvegliato speciale, pur avendo concluso operazioni economiche per un importo complessivo di oltre 115mila euro, non aveva effettuato alcuna comunicazione, così violando la normativa antimafia la cui finalità è quella di monitorare costantemente le capacità reddituali ed i rispettivi indici di spesa dei soggetti ritenuti socialmente pericolosi, così da prevenire, fin da subito, eventuali operazioni d’investimento di capitali “sporchi” ed aggredire illecite accumulazioni

patrimoniali.

I militari della Compagnia di Olgiate Comasco, dopo aver appurato che il soggetto non

svolgeva alcuna attività lavorativa in grado di poter giustificare l’acquisto di un’intera abitazione, hanno proceduto a deferirlo alla Procura della Repubblica di Como che ha richiesto ed ottenuto, dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il locale Tribunale, il Decreto di sequestro preventivo dell’immobile del valore di 115.000 euro.