Caso positivo al CFP di Varese: classe in quarantena

Dalla scorsa settimana, una classe del CFP di via Monte Generoso a Varese è in isolamento dopo che un compagno è risultato positivo al Covid 19.

Il caso è stato segnalato alle autorità sanitarie che hanno fatto scattare il protocollo. Tutti i compagni e i docenti sono in isolamento fiduciario e sottoposti a tampone. Le lezioni proseguono a distanza finche non sarà chiarita la diffusione del virus.

«Il ragazzo è paucisintomatico e i compagni stanno tutti bene e presto potranno far rientro in classe» assicura il consigliere provinciale Mattia Prefazi che ha la delega all’Istruzione superiore.