CBD: 5 Modi in cui poterlo assumere

Il CBD, abbreviazione di cannabidiolo, è una sostanza che caratterizza le foglie della Cannabis (canapa). Nel corso degli anni la comunità scientifica ha potuto dimostrare i benefici e i vantaggi dati dalla sua assunzione. Ecco perché, ad oggi, sono numerosi i prodotti a base di CBD disponibili sul mercato. Inoltre, dal momento che si tratta di una sostanza naturale, non è neanche necessario richiedere la ricetta medica.

Tuttavia, onde evitare di incorrere in inutili rischi, è bene fare affidamento a realtà sicure, consolidate e riconosciute. Se per esempio si desidera acquistare dell’olio di CBD legale, quindi, è opportuno rivolgersi ad aziende come Enecta. Quest’ultima si caratterizza per un’attenzione maniacale nei confronti dei suoi prodotti e di tutto il processo che coinvolge il CBD, dalla coltivazione sino alla sua estrazione.

CBD e Modalità d’assunzione

Il cannabidiolo è una sostanza in grado di regolare alcune funzioni fisiche. Le sue proprietà si legano con i ricettori del sistema endocannabinoide, naturalmente presente nell’organismo. Ciò significa che il nostro corpo è naturalmente predisposto all’assunzione di cannabinoidi, e questo spiega il motivo per cui si tratta di prodotti sicuri per la salute. La sua assunzione svolge un compito riequilibrante, utile nel momento in cui si evidenziano disagi come l’insonnia, la depressione, l’ansia, stati infiammatori cronici e molto altro ancora.

Come assumere il CBD

Per quanto riguarda la modalità d’assunzione, come anticipato, oggi è possibile scegliere quella che meglio risponde alle proprie esigenze tra 5 modalità differenti: oli, capsule, liquidi, cosmetici e cristalli. I primi, ovvero gli oli, sono forse i prodotti più conosciuti di questa categoria.

Nel caso di Enecta, sopracitata, vi sono diverse composizioni tra cui poter scegliere, che si distinguono per il quantitativo di CBD in esse contenuto. L’azione degli oli, insieme a quella offerta dai liquidi, è forse la più efficace in assoluto. L’assunzione infatti, avvenendo in modo sublinguale, viene rapidamente assorbita dall’organismo.

Ciò si deve all’esclusione del sistema digestivo, ed è anche per questo motivo che le concentrazioni di CBD sono inferiori rispetto agli altri prodotti. Il CDB liquido invece, viene assunto tramite la vaporizzazione della sostanza, e più in particolare tramite la sigaretta elettronica.

Sempre facendo riferimento ad Enecta, l’azienda mette a disposizione diversi Eliquids, aromi naturali privi di nicotina in grado di offrire i medesimi benefici di cui sopra. Inoltre, questa modalità d’assunzione ha un duplice vantaggio, ovvero quello di combattere la dipendenza da nicotina. I cristalli, dall’altra parte, sono il risultato dell’estrazione isolata e purificata di CBD. Si presentano come dei piccoli granelli bianchi, paragonabili a quelli dello zucchero.

In questo caso, la modalità d’assunzione prevede la vaporizzazione tramite un apposito apparecchio, che consenta di tenere sotto controllo la temperatura. La quinta ed ultima modalità tramite la quale è possibile assumere il CBD sono i prodotti per la dermocosmesi.

Parliamo quindi di detergenti, balsamo per le labbra, creme o igienizzanti per le mani. In conclusione, il mercato di oggi, ed in particolare Enecta, mettono a tua disposizione molteplici opzioni che ti consentono di godere dei benefici del CBD in modo legale, sicuro e controllato.