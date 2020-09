Il genio di Beethoven e tre pianisti gallaratesi per ricordare le vittime del Covid

Le note di Beethoven per ricordare le vittime del Covid a Gallarate: domenica il 13 settembre nel cortile di Palazzo Broletto: i brani scelti saranno di Ludwig van Beethoven, per celebrare il 250esimo della nascita del compositore.

Protagonisti, tre pianisti gallaratesi, di tre generazioni diverse: Marcello Pennuto, Francesco Pasqualotto, Lorenzo Bovitutti.

Il concerto si terrà nel cortile di Palazzo Broletto, via Cavour, appunto domenica, dalle 21.

Si partecipa previa prenotazione, mandando una mail a sindaco@comune.gallarate.va.it. In caso di maltempo il concerto si svolgerà al Teatro Condominio, piazza Garibaldi.

Il programma

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Sonata No. 8 / Op. 13 in Do minore “Patetica”

I. Grave – Allegro di molto e con brio

II. Adagio cantabile

III. Rondò: Allegro

Sonata No. 14 / Op. 27 No. 2 in Do# minore “Al Chiaro di Luna”

I. Adagio sostenuto

II. Allegretto

III. Presto agitato

Pianista: Marcello Pennuto

Sinfonia No. 2 / Op. 36 in Re Maggiore (trascrizione di F. Liszt)

I. Adagio molto – Allegro con brio

II. Larghetto

III. Scherzo – Trio

IV. Allegro molto

Pianista: Lorenzo Bovitutti

Sonata No. 22 / Op. 54 in Fa Maggiore

I. In tempo d’un Menuetto

II. Allegretto

Sonata No. 32 / Op. 111 in Do minore

I. Maestoso — Allegro con brio ed appassionato

II. Arietta: Adagio molto semplice e cantabile

Pianista: Francesco Pasqualotto

Voce recitante: Alberto Vezzoli

(Accademia di Teatro “Paolo Franzato” – Varese)

I pianisti

Marcello Pennuto è nato nel 1959. Ha iniziato gli studi musicali sotto la guida del M.o Enrico Rovelli di Gallarate e li ha poi proseguiti , prima con il M.o Adriano Bassi ed in seguito con la Prof.ssa Izabela Zielonka Crivelli. Presso il Conservatorio G.Verdi di Milano ha conseguito i Diplomi di Pianoforte, Direzione di Coro (con il M.o Domenico Zingaro), Composizione (con i Maestri Luca Lombardi e Giuseppe Giuliano) e Polifonia vocale (con il M.o Edoardo Farina). Nello stesso Conservatorio ha studiato direzione d’orchestra con i Maestri Umberto Cattini (avviamento al teatro lirico) e Gabriele Bellini (repertorio sinfonico). Ha partecipato ai seguenti corsi di perfezionamento per il pianoforte: 1980,Parigi con Carlo Levi Minzi 1983, Vienna con Paul Badura Skoda 1983, Padova con Sergio Marzorati e Rodolfo Caporali 1984, Vienna con Oleg Maisemberg 1984/85/86 , Pescara con Bruno Mezzena 1985, Vienna, con Leonid Brumberg 1985/86/87, Conegliano Veneto , con Bruno Mezzena 1994/95 , Alagna , con Vincenzo Balzani. Ha inoltre seguito un corso sull’ interpretazione e improvvisazione pianistica con Alexander Lonquich. Nel 1985 è stato selezionato quale componente della rappresentativa italiana al Concorso “F.Chopin” di Varsavia. Il suo repertorio pianistico comprende centinaia di titoli di composizioni di Chopin ( integrale delle Polacche, Scherzi, Ballate, Sonate), Liszt, Beethoven, Schubert, Liszt, Schumann, Bach e molti altri.

Nell’87 e 88 ha esordito nella direzione con l’Orchestra del Liceo Musicale Bellini di Tradate, Nell’89 ha portato al debutto l’Orchestra Sinfonica Varesina divenuta nel 94 Orchestra Filarmonica Europea, della quale è direttore stabile. Con tale orchestra ha eseguito il 5° concerto di Beethoven con diversi direttori ospiti, il 1° concerto di Chopin sotto la direzione di Adalberto Tonini, il 2°

concerto di Chopin, nonché tutti i concerti di Beethoven ed il 1° ed il 2° concerto di Liszt ed ha sviluppato un vastissimo repertorio comprende anche il Requiem di Cherubini, di Mozart e di Verdi, e che consta di centinaia di titoli appartenenti al genere lirico (opere di Rossini, Puccini, Verdi, Wagner ecc) , sinfonico ( integrale delle sinfonie di Beethoven e delle sinfonie di Mozart, Bach,

Vivaldi, Pergolesi, Stamitz, Handel ecc ecc) e sacro ( integrale dell’Oratorio di Natale di Bach, antologia dalla Passione secondo Matteo e dalla Messa in Si minore, Gloria, Magnificat e Beatus vir di Vivaldi, diverse Missae di Mozart, Haydn e Schubert) . Nel 94 ha eseguito il 5° concerto di Beethoven con l’Orchestra Filarmonica di Craiova diretta da Ovidio Balan. Nel 97 e 98 ha partecipato al Festival Pianistico Internazionale del Gargano sia come solista che con orchestra,

eseguendo il 5° concerto di Beethoven con l’Orchestra Filarmonica Dauna diretta da Domenico Losavio. Nel 97 ha compiuto una tournée in Ungheria (ripresa dalle tv locali) con la Corale G.Verdi di Samarate e l’Orchestra Filarmonica Europea esibendosi sia come come solista che come direttore.

Nell’ambito della direzione di coro ha diretto dall’89 al ’99 la Corale “G.Verdi” di Samarate , 95 al 99 la Schola Cantorum di Casorate Sempione con le quali ha effettuato numerosissimi concerti in unione con l’Orchestra Filarmonica Europea con programmi sia di musica sacra che lirico sinfonica, dal 2013 al 2016 la Corale San Michele di Busto Arsizio e dal dicembre 2017 e’ direttore della Corale S.Cecilia della Basilica di Somma Lombardo . Ha svolto anche attività didattica come docente di pianoforte i Licei Musicali Manzoni di Varese e Candiani di Busto Arsizio e presso le Scuole di Musica di Casorate Sempione e Samarate. Dal 91 al 95 ha fatto parte della giuria del Concorso

Internazionale di Ispra. Nel 98 è stato ammesso al corso di Direzione d’orchestra del M.o Donato Renzetti con i Pomeriggi musicali di Milano. Nel 2001 ha diretto il Requiem di Verdi .con il Coro dell’Università di Regensburg (Germania) in una tournée italiana con l’Orchestra Filarmonica Europea Nel 2006 ha diretto il Mozartchor di Salisburgo con l’Orchestra Fil. Europea in occasione del 250° anniversario della nascita di Mozart con il Requiem ed una selezione di brani dal Flauto Magico. Con la sua orchestra ha collaborato con solisti quali David Johnson ( membro dell’American Horn quartet), I Solisti della Scala (Formisano, Di Rosa, Meloni, Screpis e Stagni) , Franco

Pomarico ( 1° Oboe Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI) e Corrado saglietti ( 1° corno della Rai Torino). Nel 2010 ha diretto un concerto alla Tonhalle di Zurigo con la sua orchestra e i solisti della Scala e al Musikverein di Vienna nella Grosser Saal dove si è presentato alla guida dell’orchestra “I Virtuosi del Teatro alla Scala” riscuotendo un grandissimo successo e standing ovation finale. Nel 2011 ha diretto la Piccola Orchestra romana a Ceccano (FR). Nel 2012 ha diretto la sua orchestra in un concerto al quale hanno preso parte come solisti Walter Auer (1° flauto dei Wiener

Philharmoniker), Andrea Ottensamer (1° clarinetto dei Berliner Philharmoniker), Davide Formisano e Fabrizio Meloni. Nel 2015 ha inaugurato con un concerto solistico la stagione degli Amici della musica di Oleggio. Nel 2018 ha diretto un concerto con solista Marco Zoni ( 1° flauto della Scala). Nel 2019 ha diretto un concerto con solista Sandro Laffranchini ( 1° violoncello della Scala).

Lorenzo Bovitutti

nasce nel 1993 a Gallarate e si avvicina al pianoforte all’età di 8 anni, su sua precisa e spontanea richiesta. Dopo essere stato Artist in Residence (2018-2020) presso la prestigiosa Queen Elisabeth Music Chapel di Bruxelles dove si è perfezionato con Louis Lortie, attualmente abita in un quieto paesino di montagna sopra il lago di Lugano, dove si dedica interamente alla vita concertistica ed all’insegnamento.

Allievo storico di Roberto Plano, si diploma con lui presso il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria nel 2016, ricevendo lode e menzione d’onore accademica. Beneficia tuttora della sua guida, presso l’Accademia di Musica di Pinerolo (Torino).

È seguito anche da Pasquale Iannone, con il quale studia presso l’Accademia del Ridotto (Pavia) e l’Accademia Musicale Pescarese (Pescara), e da Michele Benignetti, alla Cité de la Musique et de la Danse (Soissons – Francia). Lorenzo Bovitutti tiene regolarmente recital in tutta Italia (nel 2019 il suo debutto per la Società dei Concerti a Milano) oltre che in Argentina, Lituania, Croazia, Francia, Belgio.

Ha anche eseguito i Concerti per Pianoforte ed Orchestra di Mozart K. 414 e K. 595, il Primo di Beethoven, e il Concerto in Fa minore di Bach, accompagnato da Eine Kleine Ensemble, Young Belgian Strings, LacMus Ensemble e Orchestra Sinfonica “Coccia” di Novara.

Lorenzo è inoltre fondatore e Direttore Artistico di “Donatori di Musica – Gallarate”: una stagione di concerti nella sua città natale, dove i migliori musicisti italiani sono invitati a suonare per

anziani e malati terminali.

Di formazione classica, è appassionato di letteratura ed ha trovato grande ispirazione negli scritti di Epitteto e Dostojevski.

Le attività di Bovitutti sono generosamente sostenute da De Sono – Associazione per la Musica.

Francesco Pasqualotto

Come dice di lui Bruno Canino, “è un artista sincero, dotato di intelligenza, ottime dita e felicità nel suono”. Si diploma in pianoforte sotto la guida di M. Grazia Bellocchio con il massimo dei voti presso il Conservatorio “Verdi” di Milano.

Consegue poi a pieni voti la laurea di II livello di pianoforte presso l’Istituto “Donizetti” di Bergamo.

Ha seguito master pianistici con i Maestri Canino, Lortie, Masi, Bogino, Bordoni. Presso il Mozarteum di Salisburgo è stato ammesso ai corsi di perfezionamento di Jasinski e Dorensky. Ha seguito seminari di fortepiano con van Oort e master di musica antica per tastiere con Fadini. In trio ha frequentato corsi di perfezionamento con l’Altenberg Trio Wien, con il Trio di Trieste e con il Trio di Parma. Rilevante l’attività concertistica sia come solista sia in formazioni cameristiche con musicisti di rilievo internazionale.

Tra gli altri, in trio con Artina e Visioli, a quattro mani con Maccagnola, in duo con Midali, Ayumi, Togo, Zuccalà, Cristiano Rossi, Ginevra Petrucci e Natasha Korsakova.

E’ impegnato nella esecuzione integrale dell’opera pianistica di Ligeti e di Beethoven, del quale ha anche eseguito il Secondo e il Quinto concerto per Pianoforte e Orchestra. A breve l’incisione dell’opera omnia pianistica di A. Bruckner per la casa discografica Brilliant e ha all’attivo registrazioni di concerti presso la Radio Vaticana.

Insegna pianoforte al Conservatorio “P. da Palestrina” di Cagliari e all’Ist. Musicale “Puccini” di Gallarate.

È direttore artistico del Festival “Spirto Gentil, l’avventura dell’Ascolto” che si tiene a Gallarate da otto anni.