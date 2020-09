Conquistare l’America parlando di America

A differenza di altri cantautori come John Martyn o Nick Drake, la musica di Elton John non era molto inglese, poiché non era tanto influenzata dal folk. Ovviamente a quei tempi (ma anche ora) sfondare negli USA voleva dire il salto decisivo alla notorietà mondiale, ed Elton ci arrivò con una maggiore facilità. Il singolo di Your song era entrato nella Top Ten e il suo concerto di debutto al Troubadour di Los Angeles di fina agosto ’70 fu un successone: non era ancora quello dei mille costumi ma era comunque un performer straordinario e la stampa se ne accorse. Come terzo disco allora pensò bene di attaccare frontalmente: per molti, forse giustamente, Tumbleweed Connection si può definire un concept album sul vecchio West! Elton e il paroliere Bernie Taupin sono davvero in forma eccellente ed il disco è bellissimo anche nelle parti poco Western tipo Come Down In Time o la cover della delicata Love Song della folksinger inglese Lesley Duncan. E missione compiuta anche sotto il profilo commerciale: pur senza singoli a supporto, arriva al secondo posto negli USA e lo lancia definitivamente come rockstar di prima grandezza.

Curiosità: atmosfera western anche per la copertina con cappelli da cowboy e stazioni vecchio West. Peccato poi che se la guardi bene ci vedi le pubblicità dei prodotti inglesi tipo Cadbury: fu scattata alla stazione di Sheffield Park, una trentina di miglia a sud di Londra…

Per sentirlo interamente (ma le ultime due sono bonus tracks):

LA RUBRICA 50 anni fa la Musica