Coronavirus, 509 gli studenti in quarantena in provincia di Varese

ATS Insubria ha elaborato i primi dati relativi ai casi Covid positivi nelle scuole del territorio di competenza (provincie di Como e Varese).

Dai risultati resi noti emerge che sono 46 i casi registrati – 45 studenti e 1 operatore – nelle prime due settimane di attività scolastica, ovvero dal 14 al 27 settembre 2020.

Gli studenti interessati da misure di quarantena nel territorio di Como sono 374, mentre in quello di Varese sono 509 nel periodo che va dall’inizio dell’anno scolastico al 27 settembre. Gli operatori complessivamente posti in isolamento fiduciario sono 29.

«Raccomandiamo a tutti, non solo a studenti, famiglie, personale scolastico e non, di osservare le principali norme igieniche di prevenzione: dal lavaggio frequente delle mani, all’utilizzo della mascherina, fino al mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro, evitando assembramenti negli spazi comuni. E’ davvero indispensabile che si rispettino queste semplici regole per contenere la diffusione dei contagi da SARS-CoV-2» sottolineano da ATS Insubria.

“Invitiamo inoltre a rispettare il «patto di corresponsabilità» sottoscritto dalle famiglie con le scuole e, quindi, con le autorità sanitarie: uno strumento indispensabile per consentire il funzionamento degli istituti scolastici durante la pandemia” concludono dall’Agenzia.

ATS Insubria effettua un costante monitoraggio della situazione attraverso un frequente confronto con i referenti Covid delle scuole e con periodiche riunioni di coordinamento con i dirigenti scolastici, grazie al supporto del direttore USP, Prof. Giuseppe Carcano.