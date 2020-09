Croce Rossa in piazza a Varese per il mercatino d’autunno

Ancora una volta in piazza il comitato di Varese della Croce Rossa Italiana.

Sabato 26 i volontari erano nel gazebo di piazza del Podestà per controllare – durante la mattina – pressione e glicemia, per fare prevenzione e informazione e per raccogliere fondi con il sempre apprezzato mercatino, realizzato in collaborazione con Agricola e Cereria Bianchi.

