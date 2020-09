Disfunzione erettile: i più colpiti sono gli over 50

La disfunzione erettile è un problema che riguarda gli uomini di ogni età, tuttavia è molto più frequente dopo i 45-50 anni. In realtà, i problemi di erezione non costituiscono una patologia in sé, ma derivano da cause diverse, sia di natura fisica che psicologica.

La manifestazione principale della disfunzione erettile è proprio quella di non essere in grado di mantenere l’erezione per un periodo di tempo sufficientemente prolungato, e spesso neanche di raggiungerla, per quanto ci siano il desiderio e l’intenzione di portare a termine il rapporto sessuale. Una situazione peraltro molto fastidiosa, che comporta non solo disagio ma anche insicurezza, crollo dell’autostima e, non raramente, depressione.

A quale età si manifesta principalmente la difficoltà di erezione

Provare una difficoltà temporanea di erezione, magari in corrispondenza di un periodo difficile e stressante, è abbastanza normale a qualsiasi età. Problemi di lavoro, problemi di coppia, difficoltà economiche e preoccupazioni famigliari sono tutti elementi che influiscono anche sull’organo sessuale e sulle relative prestazioni.

Diversamente, la difficoltà costante nel raggiungere e mantenere l’erezione, e quindi nel completare l’atto sessuale, è più elevata oltre i 50 anni, e prima dei 70 anni costituisce un problema che riguarda addirittura la metà degli uomini. Purtroppo, il tema molto delicato e la vergogna nell’ammettere i propri deficit erettili, rendono difficoltoso per un uomo anche il dialogo con il proprio medico di fiducia.

Difficoltà di erezione: le principali cause

A monte di un problema di disfunzione erettile, come abbiamo detto, si trovano ragioni di diverso genere che comportano un’incapacità completa o parziale nel raggiungere l’erezione. Molto spesso si tratta di cause psicologiche, ma non è escluso che il motivo sia un trauma o, per chi assume una terapia farmacologica continua, l’effetto collaterale di un prodotto.

Le cause fisiche di una disfunzione erettile riguardano le conseguenze di un trauma oppure un problema di circolazione locale, un disturbo neurologico o un’alterazione ormonale. Talvolta a rendere difficile l’erezione è invece una causa congenita, dovuta ad una forma anomala del pene stesso.

Molti farmaci prescritti per il trattamento di patologie croniche cardiocircolatorie, della depressione e della schizofrenia, oltre a antinfiammatori, antistaminici e farmaci chemioterapici provocano problemi di erezione: in questo caso si raccomanda di consultare sempre il proprio medico di fiducia per trovare una soluzione idonea ed efficace.

Più della metà dei casi di disfunzione erettile sono comunque dovuti a ragioni di natura psicologica: ansia, paura, tendenza alla depressione, così come difficoltà nel relazionarsi con il partner o timore di non raggiungere prestazioni elevate.