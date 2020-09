Due incidenti in A8, disagi in direzione Varese

Il ribaltamento di un auto con due feriti (uno in codice giallo) e lo scontro tra un ‘auto e una moto stanno provocando disagi e lunghe code sull’A8 Milano-Varese, il primo è avvenuto all’innesto tra la A36 e la A8 al km 25, lungo la A8 in direzione Varese, e l’altro al Km 18, tra Legnano e Castellanza – direzione Varese – dove è rimasto ferito un 33enne.

Una coda di 4 km si sta formando tra Castellanza e Busto Arsizio per incidente. Entrata consigliata in autostrada verso Varese a Gallarate. Uscita consigliata provenendo da Milano è quella di Castellanza.