Eccellenza: partono bene Varesina, Verbano, Sestese e Vergiatese

Anche i dilettanti sono tornati in campo per il campionato nel weekend. In Eccellenza si regalano subito i tre punti Varesina (foto Facebook – Varesina Calcio), Verbano, Sestese e Vergiatese, mentre il Gavirate pareggia 2-2 in rimonta contro il Pavia. In Promozione la Solbiatese fa subito la voce grossa superando 6-0 il Cas Sacconago.

ECCELLENZA

Bella e convincente vittoria per la Varesina, che regola 3-0 il Settimo Milanese e parte con il piede giusto. Anche il Verbano sfrutta il fattore campo per superare 2-1 il Club Milano, così come la Sestese che al “Milano” batte 2-0 l’Alcione. Tre punti esterni invece per la Vergiatese grazie al 3-1 sul campo della Rhodense. Pareggio 2-2 in rimonta per il Gavirate contro il Pavia dopo il lungo prepartita legato a un sospetto caso di Covid che ha più volte minacciato di non far giocare la sfida. Si mettono in tasca tre punti anche l’Ardor Lazzate, che passa 1-0 a Varzi, e la Vogherese, che espugna 2-0 il campo della Base 96. Pareggio 2-2 tra Milano City e Calvairate, l’Accademia Pavese inizia con la vittoria 1-0 sulla Castanese.

CLASSIFICA: Varesine, Vergiatese, Sestese, Vogherese, Verbano, Accademia Pavese, Ardor Lazzate 3; Calvairate, Gavirate, Milano City, Pavia 1; Club Milano, Castanese, Varzi, Rhodense, Alcione, Base 96, Settimo Milanese 0.

PROMOZIONE

Parte subito nel segno della Solbiatese il campionato di Promozione: i nerazzurri si presentano con un roboante 6-0 sul campo del Cas Sacconago. Vittorie nette anche per il Città di Cantù, che batte 5-1 l’Aurora Cerro Cantalupo, così come per la Solese, che supera 5-2 il Valle Olona. Senza reti invece le sfide Morazzone – Accademia Inveruno e Olimpia – Besnatese, mentre all’Uboldese basta l’1-0 per superare il Fenegrò. Partenza positiva anche per l’Union Villa Cassano: 2-1 sul Gorla Maggiore; l’Universal Solaro passa 2-0 a Lentate sul Seveso.