Evade dai domiciliari, arrestato un 47enne di Cassano Magnago

I carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio hanno arrestato sabato sera un 47 enne evaso dai domiciliari.

L’uomo si trovava gli arresti domiciliari poiché si era reso responsabile del reato di resistenza pubblico ufficiale nei confronti dei Carabinieri della compagnia di Busto Arsizio, dopo una notte piuttosto agitata.

Nella serata di venerdì – alla guida della propria auto senza patente e in stato di ebbrezza – si era dato alla fuga dopo aver provocato per le vie di Cassano Magnago una serie di incidenti stradali con il coinvolgimento di tre autovetture.

I carabinieri di Castellanza dopo un inseguimento erano riusciti a bloccarlo, ma pur di sottrarsi al controllo l’uomo aveva opposto resistenza ai militari cercando di continuare la propria fuga. Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri hanno permesso inoltre di appurare che l’uomo era la guida della propria autovettura senza patente.

Anche se agli arresti domiciliari, la mattina di sabato l’uomo è evaso abbandonando l’abitazione in cui si trovava, rendendosi irreperibile e non presenziando nemmeno all’udienza di convalida in tribunale. Le immediate ricerca dei carabinieri di Castellanza hanno permesso di ritrovarlo la sera stessa in pieno centro a Cassano Magnago, all’interno di un bar dove tra l’altro stava infastidendo gli avventori.

Oggi, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nuovamente la misura degli arresti domiciliari.