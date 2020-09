Foschia e nuvole, arriva l’autunno

Arriva l’autunno. Un’area di bassa pressione avanza dall’Atlantico e dalla Francia verso l’Italia con graduale indebolimento dell’anticiclone che ha portato in settimana temperature anche 5° al di sopra delle medie stagionali. Via via più nuvole e probabile maltempo da giovedì con intense correnti umide da sud ovest.

Nella giornata di oggi, sabato 19 settembre, sulla pianura, ancora abbastanza soleggiato ma con foschia e passaggi nuvolosi che saranno anche estesi su Alpi e Prealpi. Asciutto o quattro gocce sui monti tra Verbano e Lario. Temperature massime in diminuzione ma ancora un poco al di sopra delle medie stagionali.

Domenica solo in parte soleggiato con nuvolosità irregolare, al mattino perlopiù su Piemonte e lungo le Prealpi ma più estesa nel pomeriggio. Asciutto o qualche rovescio pomeridiano in montagna e Oltrepo’. Temperature stazionarie o in leve calo.