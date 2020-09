Frontale tra auto e camion a Gavirate, ferito un ragazzo di 20 anni

Scontro tra un’auto e un tir questa mattina a Gavirate, in via del Chiostro, questa mattina (venerdì) attorno alle 8,30. Nello scontro frontale tra i due mezzi ad avere la peggio è stato un 20enne che era all guida dell’automobile. Il giovane ha riportato ferite serie (l’uscita dei soccorsi è in codice rosso) ed è stato soccorso da un’ambulanza mentre il camionista sarebbe uscito illeso dal mezzo. Sul posto anche i Carabinieri.

