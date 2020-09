Gemonio, murale dedicato al duce: sarà presto cancellato

C’è chi si diletta a realizzare murales artistici colorati e fantasiosi, chi preferisce approntare il muro di un piccolo casale di campagna per celebrare Benito Mussolini. È accaduto a Gemonio, dove la parete esterna di una casetta rurale di proprietà di un privato è stata utilizzata per realizzare una grande scritta “DVX”, scura su campo bianco.

La scritta è ben evidente da chi percorre la strada provinciale che attraversa la località dei Luveditt, zona di aperta campagna tra Gemonio e Azzio, anche perché il piccolo edificio è uno dei pochissimi che si trovano in mezzo a campi coltivati e tratti di bosco. “L’impresa” del nostalgico artista del Ventennio (che, appunto, ha scelto un muro altrui per mostrare di conoscere almeno tre lettere dell’alfabeto) sarà comunque ripulita a breve.

Della questione infatti si sono occupati i Carabinieri: i militari hanno allertato il Comune di Gemonio che si attiverà per cancellare l’opera dello sconosciuto (per ora: ma potrebbero essere utilizzate alcune telecamere di sorveglianza per capirne di più) balilla.

Il murale ha attirato l’attenzione anche della sezione dell’ANPI Cuveglio (intitolata ai Martiri del San Martino) che ha stigmatizzato l’accaduto.