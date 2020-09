Gemonio sceglie il “Lucchini bis”: il sindaco uscente fa il pieno dei voti

Lo spoglio, rapidissimo, ha dato il verdetto tutto sommato previsto sulle elezioni amministrative di Gemonio. Samuel Lucchini, 41 anni, è stato riconfermato sindaco e guiderà il paese valcuviano per la seconda volta insieme alla lista “Impegno Civico”. Vittoria netta quella di Lucchini, che ha ottenuto il doppio dei voti rispetto allo sfidante Fabio Felli, capolista di “Insieme per Gemonio”.

La conta delle schede si è infatti fermata sul 886 a 444 a favore di Lucchini, il 66,6% delle preferenze totali. Numeri che dimostrano un netto balzo in avanti rispetto alla tornata del 2015 quando l’attuale primo cittadino vinse con scarti netti ma con il 46% delle preferenze: le urne hanno quindi detto che l’unione delle tre minoranze in un’unica lista (Insieme per Gemonio) a sostegno di Felli non è servita per ribaltare la situazione. E – facendo una prima analisi del voto seppure empirica – a Lucchini sono andati anche quei voti che cinque anni fa erano stati convogliati sulla lista più a sinistra, quella di Rosario Finali, praticamente scomparso in questa tornata elettorale.

Sulla scelta ha comunque pesato più di ogni altra cosa la continuità: Impegno Civico ha infatti confermato quasi per intero la propria compagine, tanto che due figure chiave della maggioranza come il vicesindaco Riva e il consigliere delegato ai lavori pubblici Magnani hanno ottenuto ottimi riscontri personali, con quest’ultimo che ha raccolto ben 92 preferenze.

«Ringrazio i gemoniesi per questo voto non scontato, significa che il nostro lavoro è stato apprezzato» ha spiegato Lucchini a caldo, dopo aver raggiunto i seggi posizionati alle scuole elementari di via Curti. Qui, con il rieletto primo cittadino anche un gruppetto di candidati che lo hanno sostenuto nel corso di una campagna elettorale trascorsa senza particolari scossoni o polemiche dalle due parti.

«Proseguiremo con questo impegno nei prossimi cinque anni, intanto ribadisco il grazie tutti i cittadini che sono venuti a votare, per noi o per l’altra lista» facendo riferimento alla buona affluenza, quasi il 60% (in tempi di Covid, non male).

Pochi i cambiamenti in consiglio comunale: in maggioranza entreranno i giovani Luca Distaso e Francesco Sgarbossa oltre a Irene Visconti. All’opposizione, oltre a Fabio Felli, ci saranno anche Tiziano Miglierina (quasi 50 preferenze, ottima performance personale) e Federica Bodini, la una delle giovani della lista “Insieme per Gemonio”.