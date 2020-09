Gianni Rodari approda negli Stati Uniti

I racconti di Gianni Rodari arrivano anche negli Stati Uniti. Il suo libro “Favole al telefono” (tradotto da Antony Shugaar e pubblicato da Enchanted Lion con illustrazioni di Valerio Vidali) apparirà nelle vetrine delle librerie americane martedì 8 settembre, per la prima volta in versione completa.

Pubblicato nel 1962, “Favole al telefono” è una raccolta di storie, che vede come suo protagonista il ragionier Bianchi, di Varese, che costretto a viaggiare in giro per l’Italia ogni sera racconta una favola alla figlia piccola grazie all’unico strumento che ha a disposizione: il telefono. Diffusissimo in Italia e all’estero, “Favole al telefono” – insieme gli altri libri di Rodari – non ha mai avuto una grande diffusione nei paesi anglosassoni, soprattutto gli Stati Uniti, a causa della sua adesione al Partito comunista.

È però proprio il messaggio politico che Rodari nasconde tra le sue pagine piene di mondi fantastici e situazioni assurde ad aver colpito i giornalisti del New York Times, che sabato 5 settembre ha dato notizia della pubblicazione di “Telephone Tales“. Da sempre sensibile al tema della violenza delle forze dell’ordine (realtà quanto mai attuale negli Stati Uniti), la riflessione di Rodari emerge nel suo racconto “Il paese senza punta” – contenuto appunto in “Favole al telefono” – dove una guardia costringe un visitatore colpevole di aver colto un fiore a dargli due schiaffi come punizione. Una situazione così lontana dalla consuetudine, «ma – commenta il NYT – che porta il lettore a pensare se la realtà sia veramente meno assurda».

Ma le tematiche che Rodari affronta nei suoi racconti sono tante: dall’educazione dei più giovani, alla povertà, all’importanza di percorrere le vie meno battute. A questo punto non resta altro che aspettare, e vedere se le storie dello scrittore di Omegna riusciranno ad emozionare i bambini americani così come hanno fatto volare con la fantasia tanti bambini, ragazzi e adulti in Italia e nel resto del mondo.