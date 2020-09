Incidente ad Albizzate, soccorso un motociclista: atterra l’elisoccorso

È atterrato anche l’elisoccorso decollato da Como insieme al personale sanitario arrivato in ambulanza per prestare soccorso ad una persona coinvolta in un incidente stradale ad Albizzate. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ma i soccorritori stanno prestando aiuto ad un uomo rimasto a terra con la sua moto. Nell’incidente potrebbe essere coinvolta anche una macchina he però non è stata trovata sul posto, secondo una prima ricostruzione i mezzi potrebbero essersi toccati in fase di sorpasso ma l’automobilista non si è fermato.

Il luogo dell’incidente è viale De Gasperi, la strada provinciale che passa a ovest del paese, nei pressi dell’incrocio che porta alla piattaforma ecologica di via Montello. I soccorsi sono stati allertati alle 17.30 di giovedì 10 settembre e sul posto operano anche i carabinieri della caserma di Albizzate e i vigili del fuoco.

L’uomo soccorso è cosciente ma in serie condizioni. Si tratta di un uomo di 59 anni.